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Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ 

На счету россиянина два шатаута за три проведенные встречи. 
03 апреля 2023 20:40
автор: Глеб Шевяков

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку лучших игроков прошедшей недели.

Таким образом, российский голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заслужил звание первой звезды недели. За «молний» он провел на льду три матча, два из которых отстоял на ноль – против «Айлендерс» (5:0) и «Каролины» (4:0) . Единственную шайбу 28-летний вратарь пропустил в противостоянии с «Вашингтоном» (5:1).

На второй строчке оказался форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал восемь (5+3) очков в четырех проведенных играх.

Третья звезда досталась чешскому нападающего «Бостона» Давиду Пастрняку с пятью (4+1) заработанными очками за четыре матча.

Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ 
На счету россиянина два шатаута за три проведенные встречи. 
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