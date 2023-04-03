Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ 

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила тройку лучших игроков прошедшей недели.

Таким образом, российский голкипер «Тампы Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заслужил звание первой звезды недели. За «молний» он провел на льду три матча, два из которых отстоял на ноль – против «Айлендерс» (5:0) и «Каролины» (4:0) . Единственную шайбу 28-летний вратарь пропустил в противостоянии с «Вашингтоном» (5:1).

На второй строчке оказался форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал восемь (5+3) очков в четырех проведенных играх.

Третья звезда досталась чешскому нападающего «Бостона» Давиду Пастрняку с пятью (4+1) заработанными очками за четыре матча.