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Федерация хоккея Канады и НХЛ планируют провести трехматчевую серию против россиян 

В свою очередь, сборная России будет составлена только из игроков, выступающих в Национальной хоккейной лиге. 
03 апреля 2023 21:37
автор: Глеб Шевяков

Федерация хоккея Канады и Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения трех матчей против сборной России. Об этом сообщает журналист Алексей Андронов в своих соцсетях.

Отмечается, что место проведения серии уже определено, команды сыграют в городах Канады.

Как утверждает источник, в трехматчевой серии за российскую национальную команду смогут выступить лишь те хоккеисты, который в настоящий момент играют в НХЛ. Такое же правило распространяется на тренеров.

Добавим, что точные даты трех запланированных матчей в настоящее время не сообщаются. Игры могут состояться в 2024 году.

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