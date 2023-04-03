Федерация хоккея Канады и НХЛ планируют провести трехматчевую серию против россиян 

Федерация хоккея Канады и Национальная хоккейная лига рассматривает возможность проведения трех матчей против сборной России. Об этом сообщает журналист Алексей Андронов в своих соцсетях.

Отмечается, что место проведения серии уже определено, команды сыграют в городах Канады.

Как утверждает источник, в трехматчевой серии за российскую национальную команду смогут выступить лишь те хоккеисты, который в настоящий момент играют в НХЛ. Такое же правило распространяется на тренеров.

Добавим, что точные даты трех запланированных матчей в настоящее время не сообщаются. Игры могут состояться в 2024 году.