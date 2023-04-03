«Авангард» сравнял счет в финальной серии Востока с «Ак Барсом»

Во втором финальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Сведберг, Рид Буше, реализовавший большинство, и Алекс Бродхерст.

Хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы (2:1). Таким образом, счет в серии стал 1-1, и противостояние переезжает в Омск.

Кубок Гагарина. Плей-офф

Восточная конференция. 1/2 финала. 2-й матч

«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)

Голы:

0:1 - Сведберг, 16:16

0:2 - Буше (Ткачев), 28:04 (5х4)

0:3 - Бродхерст (Толчинский, Шарипзянов), 38:57

1:3 - Лукоянов (Лямкин, Галимов), 46:44

2:3 - Юдин (Сафонов), 19:57

Вратари: Билялов (0.00-40.00), Мифтахов (40.00-60.00) - Демченко

Счет в серии: 1-1.