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«Авангард» сравнял счет в финальной серии Востока с «Ак Барсом»

Омичи добились убедительной победы.
03 апреля 2023 21:43
автор: Александр Шульгин

Во втором финальном матче Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина омский «Авангард» на выезде обыграл казанский «Ак Барс».

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Сведберг, Рид Буше, реализовавший большинство, и Алекс Бродхерст.

Хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы (2:1). Таким образом, счет в серии стал 1-1, и противостояние переезжает в Омск.

Кубок Гагарина. Плей-офф
Восточная конференция. 1/2 финала. 2-й матч
«Ак Барс» (Казань) - «Авангард» (Омск) - 2:3 (0:1, 0:2, 2:0)
Голы:
0:1 - Сведберг, 16:16
0:2 - Буше (Ткачев), 28:04 (5х4)
0:3 - Бродхерст (Толчинский, Шарипзянов), 38:57
1:3 - Лукоянов (Лямкин, Галимов), 46:44
2:3 - Юдин (Сафонов), 19:57
Вратари: Билялов (0.00-40.00), Мифтахов (40.00-60.00) - Демченко
Счет в серии: 1-1.

источник: «Советский спорт»
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