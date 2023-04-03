Билялетдинов назвал причины поражения «Ак Барса» в матче с «Авангардом»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции против омского «Авангарда».

«Первый период не совсем удачный, разберемся почему. В остальном создавали много моментов, но не забивали. Мы должны были прибавить в агрессии. Должны разобраться, почему сегодня сыграли так два периода.

Команда работает, отдается полностью, сильных претензий нет, коррекцию определенную надо внести. Меньшинство неплохо работает, у «Авангарда» хорошее большинство. Первое звено Найта играет разнообразно. Не можем окончательно подобрать к нему ключи», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Сведберг, Рид Буше, реализовавший большинство, и Алекс Бродхерст.

Хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы (2:1). Таким образом, счет в серии стал 1-1, и противостояние переезжает в Омск.