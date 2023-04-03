Кравец - о победе «Авангарда»: Нельзя пятиться с такой командой, как «Ак Барс»

Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды во втором матче финальной серии Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина против казанского «Ак Барса».

«Хорошее движение с первого периода, хорошая работа всех звеньев и игра вратаря помогли нам победить. Здорово, что выстояли в концовке, забросили на одну шайбу больше и с хорошим настроением возвращаемся домой.

Прежде всего, нельзя пятиться с такой командой, как «Ак Барс». Плюс по поводу дисциплины поговорили с ребятами. А так и в первой встрече было много хорошего. Не хотели мы в третьем периоде играть от обороны, «Ак Барс» заставил. Пришлось много блокировать бросков», - приводит слова специалиста пресс-служба КХЛ.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, в составе которых отличились Виктор Сведберг, Рид Буше, реализовавший большинство, и Алекс Бродхерст.

Хозяева ответили точными бросками Артема Лукоянова и Дмитрия Юдина.

Напомним, в первом матче сильнее оказались казанцы (2:1). Таким образом, счет в серии стал 1-1, и противостояние переезжает в Омск.