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Дубль Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Миннесоту»

Матч НХЛ завершился в серии буллитов.
04 апреля 2023 08:40
автор: Максим Скороходов

«Вегас» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Миннесоту» со счетом 4:3 Б.

В составе «Голден Найтс» забивали Киган Колесар (10-я минута) и дважды российский нападающий Павел Дорофеев, при игре 5 на 5 (37) и при снятом для численного преимущества вратаре (60).

У «диких» голами отличились Брэндон Дюхайм (24), Йон Клингберг в большинстве (34) и Мэттью Болди (40).

Победитель встречи определялся в серии буллитов, где точнее был «Вегас» - 3:2. Победный бросок совершил Рейли Смит.

Обе команды обеспечили себе плей-офф Кубка Стэнли. «Дикие» набрали 98 очков и поднялись на второе место Центрального дивизиона, «рыцари» добыли 103-е очко и лидируют во всей Западной конференции.

«Вегас» 5 апреля сыграет в гостях против «Нэшвилла», «Миннесоте» спустя два дня предстоит выездная встреча против «Питтсбурга».

источник: «Советский спорт»
Дубль Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Миннесоту»
Матч НХЛ завершился в серии буллитов.
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