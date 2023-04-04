Голкипер «Адмирала» Серебряков объяснил, почему решил остаться в клубе

Голкипер владивостокского «Адмирала» Никита Серебряков объяснил, почему решил остаться в команде и подписать с клубом новый контракт.

«Конечно, интерес со стороны других команд был. Но не забывайте, что я ограниченно свободный агент и так просто ничего не делается. «Адмирал» владел моими правами, поэтому мы решили договориться», - приводит слова вратаря «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном первенстве Серебряков провел 50 матчей, в которых пропустил 92 шайбы.

В плей-офф Кубка Гагарина на счету голкипера 12 встреч и 25 пропущенных голов.

В четвертьфинале Восточной конференции «Адмирал» сумел обыграть уфимский «Салават Юлаев» (4-2), однако в следующей стадии уступил казанскому «Ак Барсу» (2-4).