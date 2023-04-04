В НХЛ прокомментировали информацию о серии матчей между российскими и канадскими хоккеистами

По данным журналиста Алексея Андронова, НХЛ совместно с Федерацией хоккея Канады планирует устроить серию из трех матчей между российскими и канадскими хоккеистами.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли уже опроверг эту информацию. Он сказал агентству «РИА Новости»: «Это неправда».

Ранее Андронов сообщил, что матчи могут пройти в 2024 году. По его словам, руководить российскими хоккеистами будет отечественный тренер, работающий в североамериканской лиге. Ни ФХР, ни КХЛ к этим матчам не будут иметь никакого отношения.