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В НХЛ прокомментировали информацию о серии матчей между российскими и канадскими хоккеистами

Билл Дэйли был немногословен.
04 апреля 2023 09:23
автор: Артур Гичунцев

По данным журналиста Алексея Андронова, НХЛ совместно с Федерацией хоккея Канады планирует устроить серию из трех матчей между российскими и канадскими хоккеистами.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли уже опроверг эту информацию. Он сказал агентству «РИА Новости»: «Это неправда».

Ранее Андронов сообщил, что матчи могут пройти в 2024 году. По его словам, руководить российскими хоккеистами будет отечественный тренер, работающий в североамериканской лиге. Ни ФХР, ни КХЛ к этим матчам не будут иметь никакого отношения.

источник: NHL (НХЛ)
В НХЛ прокомментировали информацию о серии матчей между российскими и канадскими хоккеистами
Билл Дэйли был немногословен.
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