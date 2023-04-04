Голкипер «Аризоны» Просветов пропустил восемь шайб от «Сиэтла» и повторил антирекорд для россиян

«Аризона» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Сиэтлу» со счетом 1:8.

Ворота «койотов» в этом матче защищал российский голкипер Иван Просветов, который повторил антирекорд для россиян, пропустив восемь шайб в одной игре.

Ранее подобное «достижение» покорялось Николаю Хабибулину, Семену Варламову, Сергею Бобровскому и Евгению Набокову.

Просветов третий год играет за «Аризону», в текущем сезоне он пропустил 20 шайб в восьми матчах.

«Койотс» занимают седьмое место в Центральном дивизионе НХЛ, набрав 67 очков в 78 играх.