В Сочи пропал отец Матвея Мичкова, его местонахождения неизвестно со 2 апреля

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края объявил в розыск Андрея Мичкова, отца хоккеиста Матвея Мичкова.
Сообщается, что Андрей Мичков пропал 2 апреля 2023 года.
Инфорг поиска: Ольга (Микроб) 89182445860
Тема на форуме: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=162&t..
Канал оповещения об активных выездах и автономных задачах по Краснодарскому краю: https://t.me/lizaalert_kk
Тема на форуме: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=162&t..
Канал оповещения об активных выездах и автономных задачах по Краснодарскому краю: https://t.me/lizaalert_kk
Матвей Мичков является самым молодым автором гола в истории отечественных сборных (России и СССР), забив за национальную команду в 17 лет и 355 дней.
В текущем сезоне Матвей выступает за «Сочи», он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.