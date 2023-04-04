В Сочи пропал отец Матвея Мичкова, его местонахождения неизвестно со 2 апреля

Поисковый отряд «Лиза Алерт» Краснодарского края объявил в розыск Андрея Мичкова, отца хоккеиста Матвея Мичкова.

Сообщается, что Андрей Мичков пропал 2 апреля 2023 года.



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Канал оповещения об активных выездах и автономных задачах по Краснодарскому краю: Инфорг поиска: Ольга (Микроб) 89182445860Тема на форуме: https://lizaalert.org/forum/viewtopic.php?f=162&t.. Канал оповещения об активных выездах и автономных задачах по Краснодарскому краю: https://t.me/lizaalert_kk

Матвей Мичков является самым молодым автором гола в истории отечественных сборных (России и СССР), забив за национальную команду в 17 лет и 355 дней.

В текущем сезоне Матвей выступает за «Сочи», он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.