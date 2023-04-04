Быков не исключил свое возвращение в КХЛ или сборную России

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков оценил свои шансы вернуться в КХЛ или национальную команду в каком-либо качестве.

«Сейчас сложно сказать. Я не закрывал эту страницу своей биографии. Все возможно. Мы с моим другом, соратником и коллегой Игорем Захаркиным всё время на связи, обсуждаем какие-то моменты. Мы всегда стараемся быть в курсе дел, быть в теме. Хоккей - наша жизнь, мы неотрывны от него», - приводит слова специалиста Legalbet.

Напомним, во главе сборной Быков дважды брал золото чемпионатов мира (2008 и 2009). Кроме того, под его руководством национальная команда выступала на Олимпийских играх в Ванкувере, где не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер.

В России специалист известен по работе с «Салаватом Юлаевым» и СКА.