Отец хоккеиста Мичкова найден мертвым в Сочи

Отец нападающего ХК «Сочи» Матвея Мичкова - Андрей Владиславович Мичков был найден мертвым.

По информации «Спорт-Экспресс», сотрудники сочинской полиции извлекли тело 51-летнего Мичкова-старшего из пруда на Старообрядческой улице города.

Напомним, ранее стало известно о том, что отец хоккеиста ушел из дома 2 апреля, и больше его никто не видел. На связь мужчина также не выходил.

Матвей Мичков является самым молодым автором гола в истории отечественных сборных (России и СССР), забив за национальную команду в 17 лет и 355 дней.

В текущем сезоне Матвей выступает за «Сочи», он набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах регулярного чемпионата КХЛ.