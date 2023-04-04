ФХР выразила соболезнования в связи с гибелью отца Мичкова

Федерация хоккея России отреагировала на новость о смерти отца форварда национальной команды Матвея Мичкова.

Напомним, что тело 51-летнего мужчины нашли в пруду на Старообрядческой улице в Сочи. Ранее Андрея Мичкова искали родственники и волонтеры, после того как он ушел из дома 2 апреля.

«Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным и близким Андрея Владиславовича», — говорится в сообщении пресс-службы ФХР.

В текущем сезоне Матвей Мичков набрал 20 (9+11) очков в 27 матчах за «Сочи».