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Нападающий «Металлурга» Кошелев давал взятку для уклонения от службы армии

Хоккеист выступает в клубе из Магнитогорска с 2020 года.
04 апреля 2023 17:45
автор: Александр Поволоцкий

Нападающий «Металлурга» Семен Кошелев частично признал свою вину в делах о даче взятки за уклонение от службы в армии.

Как сообщают «РИА Новости», также 27-летний хоккеист заплатил за поступление в вуз. Об этом Кошелев признался на заседании суда.

«Через Самигуллина (посредника) на определенную сумму договорился о поступлении в университет и получении военного билета. В университете преподавания не было. Частично признаю свою вину», — рассказал Кошелев.

В текущем сезоне Семен провел 58 игр, в которых набрал 26 (15+11) очков.

источник: «РИА Новости»
Нападающий «Металлурга» Кошелев давал взятку для уклонения от службы армии
Хоккеист выступает в клубе из Магнитогорска с 2020 года.
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