«Флорида» победила «Баффало» и лишила «Вашингтон» шансов на выход в плей-офф НХЛ

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер», одержавших волевую победу.

В составе победителей отличились Аарон Экблад (16-я минута) и Мэттью Ткачук (41). У «Баффало» шайба на счету Дилана Козенса (9). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил встречу из-за болезни.

Победа «Флориды» позволила команде набрать 87 очков и лишить «Вашингтон Кэпиталз» возможности подняться выше девятой строчки. Таким образом, команда Александра Овечкина впервые с сезона-2013/14 не примут участия в розыгрыше Кубка Стэнли.