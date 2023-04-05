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«Флорида» победила «Баффало» и лишила «Вашингтон» шансов на выход в плей-офф НХЛ

05 апреля 2023 08:02
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Флориды Пантерз» победили «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча в Санрайзе завершилась со счетом 2:1 в пользу «пантер», одержавших волевую победу.

В составе победителей отличились Аарон Экблад (16-я минута) и Мэттью Ткачук (41). У «Баффало» шайба на счету Дилана Козенса (9). Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский пропустил встречу из-за болезни.

Победа «Флориды» позволила команде набрать 87 очков и лишить «Вашингтон Кэпиталз» возможности подняться выше девятой строчки. Таким образом, команда Александра Овечкина впервые с сезона-2013/14 не примут участия в розыгрыше Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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