«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин очков не набрал

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» уступили «Нью-Джерси Дэвилз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:1.

В составе «дьяволов» хет-трик оформил Доусон Мерсер (15-я, 40-я и 43-я минуты), по шайбе забросили Дуги Хэмилтон (9) и Тимо Майер (23). У «пингвинов» отличился Брайан Раст (47). На счету российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина два броска в створ ворот, результативными действиями он не отметился.

«Питтсбург» набрал 86 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В регулярном чемпионате «пингвинам» осталось провести четыре игры.