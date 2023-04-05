Шайба и передача Торопченко помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Филадельфию»

Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» на своей площадке победили «Филадельфию Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

В составе победителей шайбы забросили Джордан Кайру (6-я минута), Тайлер Питлик (26), Джастин Фолк (29) и российский нападающий Алексей Торопченко (60), который также отличился и голевым пасом.

У «Филадельфии» шайбы на счету Джеймса ван Римсдайка (46) и Моргана Фроста (52).

«Сент-Луис» набрал 79 очков и занимает 11-е место в Западной конференции, у «Филадельфии» 71 очков и 14-е место на Востоке. Обе команды потеряли шансы сыграть в плей-офф Кубка Стэнли.