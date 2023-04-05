«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и вышел в плей-офф Кубка Стэнли

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

У победителей шайбы забросили Джек Джонсон (5-я минута), Эван Родригес (7), также дублем отметился Натан Маккиннон (38, 64), который впервые в своей карьере набрал больше ста очков за сезон. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 31.

У «Сан-Хосе» дубль оформил Кевин Лабанк (33, 48), еще одну шайбу забросил Джейкоб Петерсон (46).

Победа позволила действующему обладателю Кубка Стэнли обеспечить себе право сыграть в плей-офф этого сезона.