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«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и вышел в плей-офф Кубка Стэнли

Российский вратарь «Колорадо» Георгиев отразил 28 бросков из 31.
05 апреля 2023 09:01
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты «Колорадо Эвеланш» одержали победу над «Сан-Хосе Шаркз» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:3.

У победителей шайбы забросили Джек Джонсон (5-я минута), Эван Родригес (7), также дублем отметился Натан Маккиннон (38, 64), который впервые в своей карьере набрал больше ста очков за сезон. Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев отразил 28 бросков из 31.

У «Сан-Хосе» дубль оформил Кевин Лабанк (33, 48), еще одну шайбу забросил Джейкоб Петерсон (46).

Победа позволила действующему обладателю Кубка Стэнли обеспечить себе право сыграть в плей-офф этого сезона.

источник: «Советский спорт»
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