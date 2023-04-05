Илья Воробьев: За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными

Тренер Илья Воробьев рассказал о первых эмоциях после того, как узнал, что «Металлург» принял решение о разрыве контракта.

«Первая реакция – что надо попрощаться с клубом, с которым мне довелось выиграть два Кубка Гагарина, а также дважды выйти в финал турнира. За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными», - приводит слова Воробьева «Чемпионат».

Отметим, что как главный тренер 48-летний специалист выиграл с «Металлургом» один Кубок Гагарина в 2016 году. Двумя годами ранее Воробьев познал вкус победы в турнире в качестве ассистента Майка Кинэна.

В текущем сезоне «Металлург» завершил выступление в полуфинале Восточной конференции, уступив в четырех матчах «Авангарду».