ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу» несмотря на голевую передачу Кузьменко

Матч НХЛ прошел в Канаде.
05 апреля 2023 08:00
автор: Максим Скороходов

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтлу» со счетом 2:5.

В составе канадской команды забивали Элиас Петтерссон, которому ассистировал российский нападающий Андрей Кузьменко (5-я минута), помимо него заброшенной шайбой отличился Энтони Вовилье (14).

На это американский клуб ответил голами Янни Гурда (17), Брэндона Танева в меньшинстве (26), Джордана Эберле (31), Джэйдена Шварца в большинстве (37) и Мэттью Бенирса (59).

«Кракен» набрал 94 очка и продолжает находитmся в зоне плей-офф, на седьмом месте Западной конференции, в турнирной таблице которой «Кэнакс» идут двенадцатыми без шансов побороться за Кубок Стэнли.

«Сиэтл» 7 апреля примет «Аризону», «Ванкувер» в этот же день сыграет дома с «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
Илья Воробьев: За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными
«Металлург» 3 апреля объявил о завершении сотрудничества.
05.04.2023 09:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
«Колорадо» победил «Сан-Хосе» и вышел в плей-офф Кубка Стэнли
Российский вратарь «Колорадо» Георгиев отразил 28 бросков из 31.
05.04.2023 09:01
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Шайба и передача Торопченко помогли «Сент-Луис Блюз» победить «Филадельфию»
Обе команды потеряли шансы сыграть в плей-офф.
05.04.2023 08:35
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин очков не набрал
В регулярном чемпионате «пингвинам» осталось провести четыре игры.
05.04.2023 08:16
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Флорида» победила «Баффало» и лишила «Вашингтон» шансов на выход в плей-офф НХЛ
05.04.2023 08:02
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу» несмотря на голевую передачу Кузьменко
Матч НХЛ прошел в Канаде.
05.04.2023 08:00
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Чинахов продлил контракт с «Коламбусом»
Хоккеист второй год выступает за «Блю Джекетс».
04.04.2023 22:20
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
СКА выиграл второй матч финала Западной конференции и сравнял счет в серии с ЦСКА
СКА выиграл второй матч финала Западной конференции и сравнял счет в серии с ЦСКА
Две из трех шайб были заброшены в неравных составах.
04.04.2023 21:47
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Сергачев приступил к тренировкам после травмы в игре с «Айлендерс»
«Лайтнинг» обеспечили себе место в плей-офф.
04.04.2023 18:37
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Нападающий «Металлурга» Кошелев давал взятку для уклонения от службы армии
Хоккеист выступает в клубе из Магнитогорска с 2020 года.
04.04.2023 17:45
Хоккей
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика