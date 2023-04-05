«Ванкувер» проиграл «Сиэтлу» несмотря на голевую передачу Кузьменко

«Ванкувер» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Сиэтлу» со счетом 2:5.

В составе канадской команды забивали Элиас Петтерссон, которому ассистировал российский нападающий Андрей Кузьменко (5-я минута), помимо него заброшенной шайбой отличился Энтони Вовилье (14).

На это американский клуб ответил голами Янни Гурда (17), Брэндона Танева в меньшинстве (26), Джордана Эберле (31), Джэйдена Шварца в большинстве (37) и Мэттью Бенирса (59).

«Кракен» набрал 94 очка и продолжает находитmся в зоне плей-офф, на седьмом месте Западной конференции, в турнирной таблице которой «Кэнакс» идут двенадцатыми без шансов побороться за Кубок Стэнли.

«Сиэтл» 7 апреля примет «Аризону», «Ванкувер» в этот же день сыграет дома с «Чикаго».