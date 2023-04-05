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Врачи назвали причину смерти отца хоккеиста Мичкова 

По результатам вскрытия выяснялось, что 51-летний человек захлебнулся. 
05 апреля 2023 19:02
автор: Глеб Шевяков

Установлена точная причина смерти отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что после вскрытия тела Андрея Мичкова, 51-летнего работника сочинского хоккейного клуба и скаута системы российских национальных команд, доктора заявили, что человек скончался из-за попадания воды в дыхательные пути. Сообщается, что следов насильственной смерти отца форварда «Сочи» обнаружить не удалось.

Напомним, что Андрей Мичков перестал выходить на связь в воскресенье, 2 апреля, выйдя из собственного дома. Спустя два дня сотрудники полиции обнаружили его тело в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.

источник: «Спорт-Экспресс»
Врачи назвали причину смерти отца хоккеиста Мичкова 
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