Врачи назвали причину смерти отца хоккеиста Мичкова 

Установлена точная причина смерти отца нападающего «Сочи» Матвея Мичкова. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что после вскрытия тела Андрея Мичкова, 51-летнего работника сочинского хоккейного клуба и скаута системы российских национальных команд, доктора заявили, что человек скончался из-за попадания воды в дыхательные пути. Сообщается, что следов насильственной смерти отца форварда «Сочи» обнаружить не удалось.

Напомним, что Андрей Мичков перестал выходить на связь в воскресенье, 2 апреля, выйдя из собственного дома. Спустя два дня сотрудники полиции обнаружили его тело в пруду на Старообрядческой улице поселка городского типа Сириус, недалеко от дома.