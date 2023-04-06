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Шайба Костина помогла «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

Россиянин отметился результативным действием.
06 апреля 2023 08:09
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Клим Костин, Ник Бьюгстад и Зак Хаймен.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Троя Терии.

«Нефтяники» набрали 103 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Утки» с 56 очками занимают последнее, 16-е место, давно лишившись шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли.

источник: «Советский спорт»
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