Шайба Костина помогла «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Клим Костин, Ник Бьюгстад и Зак Хаймен.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Троя Терии.

«Нефтяники» набрали 103 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

«Утки» с 56 очками занимают последнее, 16-е место, давно лишившись шансов на выход в плей-офф Кубка Стэнли.