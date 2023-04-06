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«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин забросил шайбу, Тарасенко отдал голевую передачу

«Молнии» прервали серию из трех побед кряду.
06 апреля 2023 08:20
автор: Артур Гичунцев

«Рейнджерс» нанесли поражение «Тампе-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:3.

В составе победителей отличился российский нападающий Артемий Панарин. Его соотечественник и партнер по команде, форвард Владимир Тарасенко, отдал голевую передачу. Еще один хоккеист из России, выступающий за «Рейнджерс», вратарь Игорь Шестеркин отразил 27 бросков из 30.

Форвард Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев, представляющие «Тампу», сумели по разу ассистировать партнерам, а вратарь «молний» Андрей Василевский оформил 29 сэйвов.

Таким образом, команда Жерара Галлана одержала вторую победу кряду, а «Тампа» прервала серию из трех побед подряд.

7 апреля «Рейнджерс» сыграют с «Сент-Луисом», а «Лайтнинг» в тот же день встретятся с «Айлендерс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» – «Тампа-Бэй» – 6:3 (3:1, 1:2, 2:0)

Голы:

1:0 – 6 Крайдер (Зибанежад, Тарасенко)

2:0 – 7 Какко (Миллер, Хитил)

3:0 – 10 Мотт (Шнайдер, Гудроу)

3:1 – 10 Киллорн (Кучеров, Сергачев)

3:2 – 27 Рэддиш (Хэйгл, Киллорн)

4:2 – 27 Мотт (Гудроу, Лафреньер)

4:3 – 31 Хэйгл (Хедман, Сирелли)

5:3 – 51 Крайдер (Фокс, Зибанежад)

6:3 – 53 Панарин (Фокс, Зибанежад)

Вратари: Шестеркин 28/31 – Ан. Василевский 31/37.

источник: «Советский спорт»
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