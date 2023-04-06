Гол и передача Задорова принесли «Калгари» победу над «Виннипегом»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари Флеймз» на выезде обыграл «Виннипег Джетс».

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Эндрю Манджипане, Уокер Дуэр с передачи Никиты Задорова и сам россиянин, закрепивший преимущество своей команды.

Еще одну шайбу Задорова судьи не засчитали.

Хозяева ответили точным броском в исполнении Кайла Коннора в большинстве.

«Калгари» набрал 89 очков и сравнялся с «Виннипегом» в турнирной таблице Западной конференции. Команды делят восьмую строчку, позволяющую выйти в плей-офф Кубка Стэнли, однако «Джетс» по дополнительным показателям располагается выше.