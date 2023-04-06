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Костин признан первой звездой матча «Анахайм» – «Эдмонтон»

Россиянин отметился голом и результативной передачей.
06 апреля 2023 09:17
автор: Артур Гичунцев

Сегодня, 6 апреля, «Эдмонтон» обыграл в гостях «Анахайм» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.

Российский форвард «Ойлерз» Клим Костин набрал 2 очка: он забросил шайбу и отдал голевой пас.

Как сообщает пресс-служба лиги, нападающий признан первой звездой прошедшего поединка.

Звание второй звезды досталось форварду «Анахайма» Трою Терри. Он стал автором единственного гола, а замкнул тройку вратарь «Эдмонтона» Джек Кэмпбелл, совершивший 27 спасений.

источник: «Советский спорт»
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