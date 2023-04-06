ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Русским приходится нелегко»: О'Дэлл назвал одну из главных проблем КХЛ

Канадец не видит смысла в тренировках по окончании сезона.
06 апреля 2023 09:27
автор: Александр Шульгин

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О'Дэлл объяснил, почему не считает целесообразным проведение тренировок после того, как команда уже завершила сезон.

«Игроки получают зарплату до конца апреля. Клубы обычно отпускают легионеров сразу по окончании сезона, так что для нас это не проблема. А вот русским приходится нелегко. Если бы я устанавливал правила, то не распускал бы команду еще неделю после окончания сезона, этого было бы достаточно. Провести командную вечеринку, попрощаться со всеми на лето и поехать домой», - приводит слова легионера «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 35 матчей, в которых набрал 31 (16+15) очко.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе канадца шесть встреч и семь (5+2) очков.

В четвертьфинале Западной конференции «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.

источник: Чемпионат.com
«Русским приходится нелегко»: О'Дэлл назвал одну из главных проблем КХЛ
Канадец не видит смысла в тренировках по окончании сезона.
06.04.2023 09:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Костин признан первой звездой матча «Анахайм» – «Эдмонтон»
Россиянин отметился голом и результативной передачей.
06.04.2023 09:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Российский хоккеист Никита Кучеров разбил камеру после удаления в матче НХЛ (видео)
«Тампа-Бэй» уступила в гостях «Рейнджерс».
06.04.2023 09:13
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Гол и передача Задорова принесли «Калгари» победу над «Виннипегом»
«Огоньки» продолжают бороться за место в плей-офф.
06.04.2023 08:26
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Рейнджерс» обыграли «Тампу», Панарин забросил шайбу, Тарасенко отдал голевую передачу
«Молнии» прервали серию из трех побед кряду.
06.04.2023 08:20
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Шайба Костина помогла «Эдмонтону» обыграть «Анахайм»
Россиянин отметился результативным действием.
06.04.2023 08:09
Хоккей
автор: Александр Шульгин
«Ак Барс» победил «Авангард» в овертайме и вновь повел в серии полуфинала Кубка Гагарина
Встреча прошла в Омске.
05.04.2023 19:41
Хоккей
Врачи назвали причину смерти отца хоккеиста Мичкова 
По результатам вскрытия выяснялось, что 51-летний человек захлебнулся. 
05.04.2023 19:02
Хоккей
автор: Глеб Шевяков
Причиной смерти отца хоккеиста Мичкова мог стать сердечный приступ
Андрей Мичков был найден мертвым в пруду во вторник.
05.04.2023 10:52
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Илья Воробьев: За все 10 лет клуб и город Магнитогорск стали для меня родными
«Металлург» 3 апреля объявил о завершении сотрудничества.
05.04.2023 09:19
Хоккей
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика