«Русским приходится нелегко»: О'Дэлл назвал одну из главных проблем КХЛ

Канадский нападающий московского «Динамо» Эрик О'Дэлл объяснил, почему не считает целесообразным проведение тренировок после того, как команда уже завершила сезон.

«Игроки получают зарплату до конца апреля. Клубы обычно отпускают легионеров сразу по окончании сезона, так что для нас это не проблема. А вот русским приходится нелегко. Если бы я устанавливал правила, то не распускал бы команду еще неделю после окончания сезона, этого было бы достаточно. Провести командную вечеринку, попрощаться со всеми на лето и поехать домой», - приводит слова легионера «Чемпионат».

Напомним, в минувшем регулярном чемпионате КХЛ форвард провел 35 матчей, в которых набрал 31 (16+15) очко.

В плей-офф Кубка Гагарина в активе канадца шесть встреч и семь (5+2) очков.

В четвертьфинале Западной конференции «Динамо» проиграло нижегородскому «Торпедо» со счетом 2-4 в серии.