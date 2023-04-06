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«Капризов – элитный спортсмен, но следующий матч он пропустит». Дин Эвасон о здоровье россиянина

Наставник «Миннесоты» рассказал сможет ли российский нападающий вернуться в состав команды в ближайшее время.
06 апреля 2023 17:18
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Миннесоты Уайлд» Дин Эвасон прокомментировал состояние здоровье российского нападающего Кирилла Капризова, получившего 9 марта сильную травму спины.

«Вероятно, он придёт и пожелает сыграть. Но он не сыграет. Он еще не в состоянии вступать в контакт с соперниками. Видно, что Очевидно, что он элитный спортсмен, и восстановление займёт у него много времени. Мы будем поддерживать и далее, и знаем куда поставить Кирилла. Наша команда проделала большую работу, когда все парни выглядели хорошо, попадая в состав или выходя из него», - цитирует Эвасона The Athletic.

В текущем сезоне НХЛ Капризов провел 65 матчей и набрал 74 (39+35) очка.

«Миннессота» набрала в 77 играх 98 очков и обеспечила себе право участвовать в плей-офф Кубка Стэнли. В регулярном чемпионате команде осталось провести пять игр, ближайшая состоится в ночь на 7 апреля. Команда на выезде сыграет с «Питтсбург Пингвинз», ведущим борьбу за попадание в плей-офф.

источник:
«Капризов – элитный спортсмен, но следующий матч он пропустит». Дин Эвасон о здоровье россиянина
Наставник «Миннесоты» рассказал сможет ли российский нападающий вернуться в состав команды в ближайшее время.
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