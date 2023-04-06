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Турнир «Кубок Черного моря» 2023 года пройдет в Стамбуле

В нем примут участие два состава молодежной сборной России.
06 апреля 2023 19:17
автор: Александр Евграфов

Хоккейный турнир «Кубок Черного моря» 2023 года пройдет в Стамбуле, сообщается на официальном сайте Федерации хоккея России (ФХР).

Впервые в истории турнира (Кубок проводится с 2014 года), соревнования пройдут за границей. Раньше всегда турнир принимал Сочи.

В первенстве примут участие два состава молодежной сборной России (до 20 лет) – «красные» и «белые», молодежная сборная Белоруссии, а также сборная чемпионата Турции, в которую будут включены игроки национальной команды Турции и легионеры.

В рамках Кубка также состоится турнир в формате «3 на 3», будут проведены благотворительные акции и мероприятия поддержки пострадавших от землетрясения 6 февраля.

Также запланирована серия мастер-классов для юниорских сборных Турции (до 16 и до 17 лет). Кубок Черного моря будет разыгран в конце мая – начале июня.

источник: Федерация хоккея России (ФХР)
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