«Сент-Луис» вызвал российского защитника Саморукова из фарм-клуба

Российский защитник «Сент-Луиса» Дмитрий Саморуков вызван в основной состав из фарм-клуба «Спрингфилд Тандербердс», сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Это было сделано после того, как два защитника Роберт Бортуццо и Марко Сканделла получили травмы. Саморуков перешел в систему «Сент-Луиса» в октябре в результате обмена с «Эдмонтон Ойлерз». В нынешнем сезоне 23-летнего хоккеист провел в фарм-клубе 66 матчей и набрал 20 (4+16) очков.

«Сент-Луис» набрал 79 очков и находится на 11-м месте в Западной конференции. До конца регулярного чемпионата команде осталось провести четыре игры.