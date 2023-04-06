Нападающий «Монреаля» Гурьянов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Денис Гурьянов отказался принять участие в акции поддержки сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз».

Как сообщает журналист Эрик Энджелс в соцсетях, ссылаясь на тренера канадского клуба Мартена Сан-Луи, форвард отказался участвовать в акции по семейным обстоятельствам и пропустит разминку клуба.

«Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — заявил Сан-Луи.

Ранее от подобной акции отказались ряд клубов, за которые выступают российские хоккеисты. В частности, речь идет о таких командах, как «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Чикаго Блэкхоукс», «Сент-Луис Блюз» и «Ванкувер Кэнакс».

В ночь на 7 апреля «Монреаль» сыграет с «Вашингтоном». Обе команды потеряли шансы выйти в плей-офф Кубка Стэнли.