Нападающий «Тампы» Киллорн оштрафован за удар клюшкой российского голкипера Шестеркина (видео)

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн оштрафован на пять тысяч долларов за удар клюшкой голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный аккаунт департамента безопасности игроков лиги в соцсетях.

Инцидент произошел в середине второго периода при счете 4:2 в пользу «синерубашечников». «Молниям» удалось забросить третью шайбу, а у ворот Шестеркина завязалась стычка и российский вратарь получил удар клюшкой (на видео с 04:35).

Позже Киллорн был наказан двумя минутами штрафа. Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой хозяев со счетом 6:3