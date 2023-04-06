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Нападающий «Тампы» Киллорн оштрафован за удар клюшкой российского голкипера Шестеркина (видео)

Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота «Рейнджерс».
06 апреля 2023 20:22
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Алекс Киллорн оштрафован на пять тысяч долларов за удар клюшкой голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ, сообщает официальный аккаунт департамента безопасности игроков лиги в соцсетях.

Инцидент произошел в середине второго периода при счете 4:2 в пользу «синерубашечников». «Молниям» удалось забросить третью шайбу, а у ворот Шестеркина завязалась стычка и российский вратарь получил удар клюшкой (на видео с 04:35).

Позже Киллорн был наказан двумя минутами штрафа. Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой хозяев со счетом 6:3

источник: NHL (НХЛ)
Нападающий «Тампы» Киллорн оштрафован за удар клюшкой российского голкипера Шестеркина (видео)
Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота «Рейнджерс».
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