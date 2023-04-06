ЦСКА дома крупно обыграл СКА и вышел вперед в финальной серии Запада

В третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА на своем льду обыграл питерский СКА и вышел вперед в серии.
Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, реализовавший большинство, и Максим Соркин.
Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу москвичей.
Четвертый матч пройдет 8 апреля также в Москве. После этого серия вернется в Санкт-Петербург.
Кубок Гагарина. Плей-офф.
Западная конференция. Финал. 3-й матч
ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург) - 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Голы:
1:0 - Окулов (Дыбленко, Нестеров), 23:58
2:0 - Каменев (Григоренко, Слепышев), 39:39
3:0 - Соркин, 54:29
4:0 - Классон, 59:36
Вратари: Рейдеборн - Николаев
Счет в серии: 2-1.
источник: «Советский спорт»