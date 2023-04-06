Тардиф рассказал, когда ИИХФ обсудит возвращение сборной России

После событий 24 февраля 2022 года сборную России по хоккею отстранили от международных соревнований. Как заявил глава ИИХФ Люк Тардиф, бан с «красной машины» могут снять весной 2024 года.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях – март 2024 года», – заявил Тардиф, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила сборные России до конца сезона-2023/24. Таким образом, национальная команда лишилась возможности выступать на крупных турнирах, в том числе на чемпионате мира.