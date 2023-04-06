ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тардиф рассказал, когда ИИХФ обсудит возвращение сборной России

«Красная машина» находится под санкциями с 2022 года.
06 апреля 2023 21:36
автор: Артур Гичунцев

После событий 24 февраля 2022 года сборную России по хоккею отстранили от международных соревнований. Как заявил глава ИИХФ Люк Тардиф, бан с «красной машины» могут снять весной 2024 года.

«Самая ранняя дата рассмотрения вопроса участия России в международных соревнованиях – март 2024 года», – заявил Тардиф, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, Международная федерация хоккея отстранила сборные России до конца сезона-2023/24. Таким образом, национальная команда лишилась возможности выступать на крупных турнирах, в том числе на чемпионате мира.

источник: «Спорт-Экспресс»
Овечкин – о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: У нас будет много времени, чтобы подумать
«Столичные» не сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2014 года.
06.04.2023 21:54
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
ЦСКА дома крупно обыграл СКА и вышел вперед в финальной серии Запада
В столице России прошла третья встреча армейского противостояния.
06.04.2023 21:51
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Тардиф рассказал, когда ИИХФ обсудит возвращение сборной России
«Красная машина» находится под санкциями с 2022 года.
06.04.2023 21:36
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Нападающий «Тампы» Киллорн оштрафован за удар клюшкой российского голкипера Шестеркина (видео)
Инцидент произошел после заброшенной шайбы в ворота «Рейнджерс».
06.04.2023 20:22
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Нападающий «Монреаля» Гурьянов отказался надевать джерси с ЛГБТ-символикой
Хоккеист отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств.
06.04.2023 19:49
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Сент-Луис» вызвал российского защитника Саморукова из фарм-клуба
Сразу два основных защитника команды получили травмы.
06.04.2023 19:36
Хоккей
автор: Александр Евграфов
Турнир «Кубок Черного моря» 2023 года пройдет в Стамбуле
В нем примут участие два состава молодежной сборной России.
06.04.2023 19:17
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Капризов – элитный спортсмен, но следующий матч он пропустит». Дин Эвасон о здоровье россиянина
Наставник «Миннесоты» рассказал сможет ли российский нападающий вернуться в состав команды в ближайшее время.
06.04.2023 17:18
Хоккей
автор: Александр Евграфов
«Русским приходится нелегко»: О'Дэлл назвал одну из главных проблем КХЛ
Канадец не видит смысла в тренировках по окончании сезона.
06.04.2023 09:27
Хоккей
автор: Александр Шульгин
Костин признан первой звездой матча «Анахайм» – «Эдмонтон»
Россиянин отметился голом и результативной передачей.
06.04.2023 09:17
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика