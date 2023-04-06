Овечкин – о непопадании «Вашингтона» в плей-офф НХЛ: У нас будет много времени, чтобы подумать

После победы «Флориды» над «Баффало» (2:1) «Вашингтон» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ. «Столичные» не сыграют в Кубке Стэнли впервые с 2014 года.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что команда должна сделать выводы и приложить максимум усилий, чтоб стать лучше в следующем сезоне.

«У нас будет много времени, чтобы подумать, много времени, чтобы подготовиться к следующему сезону. Надеюсь, все выздоровеют и будут на одной волне. В следующем году мы станем лучше», – заявил форвард порталу The Hockey News.