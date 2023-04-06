Илья Воробьев ответил на вопрос о завершении тренерской карьеры после отставки из «Металлурга»

Бывший главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьев не собирается завершать свою тренерскую карьеру после увольнения из магнитогорского «Металлурга».

«Мне потребуется какое-то время для отдыха, но это не значит, что я не готов трудиться дальше. Два-три месяца - и я готов, но сейчас отпуск пойдет мне на пользу. Я вижу себя в любом клубе. Но, насколько понимаю, все места уже заняты», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинальной Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина «Металлург» всухую уступил омскому «Авангарду» со счетом 0-4.

Воробьев был отправлен в отставку несмотря на то, что его контракт был рассчитан еще на один сезон.