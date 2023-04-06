Григоренко о победе над СКА: Задача - выиграть Кубок Гагарина

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу столичных армейцев над питерским СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Первый период не получился у нас, невынужденные потери были и так далее. Адам оставил нас в игре. Второй период наконец-то получился у нас в этой серии, здорово реализовали большинство. Третий период провели уже на победу. Очень приятно играть финал конференций, но задача выиграть Кубок, так что готовимся к следующему матчу», - приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, реализовавший большинство, и Максим Соркин.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу москвичей.

Четвертый матч пройдет 8 апреля также в Москве. После этого серия вернется в Санкт-Петербург.