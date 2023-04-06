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Григоренко о победе над СКА: Задача - выиграть Кубок Гагарина

Московские армейцы вышли вперед в противостоянии с питерскими.
06 апреля 2023 23:24
автор: Александр Шульгин

Нападающий ЦСКА Михаил Григоренко прокомментировал победу столичных армейцев над питерским СКА в третьем матче финальной серии Западной конференции плей-офф Кубка Гагарина.

«Первый период не получился у нас, невынужденные потери были и так далее. Адам оставил нас в игре. Второй период наконец-то получился у нас в этой серии, здорово реализовали большинство. Третий период провели уже на победу. Очень приятно играть финал конференций, но задача выиграть Кубок, так что готовимся к следующему матчу», - приводит слова хоккеиста «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых отличились Константин Окулов, Владислав Каменев, реализовавший большинство, и Максим Соркин.

Таким образом, счет в серии стал 2-1 в пользу москвичей.

Четвертый матч пройдет 8 апреля также в Москве. После этого серия вернется в Санкт-Петербург.

источник: «Спорт-Экспресс»
Григоренко о победе над СКА: Задача - выиграть Кубок Гагарина
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