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Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем»

«Столичные» потеряли турнирную мотивацию.
07 апреля 2023 08:10
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз».

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик офрмил Йоэль Армиа. Еще по одной шайбе забросили Ник Сузуки, отличившийся в меньшинстве, Брендан Галлахер и Майк Хоффман.

Гости ответили точными бросками Дилана Строума с передачи Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема, реализовавшего большинство.

«Монреаль» набрал 68 очков и занимает 15-е место на Востоке.

«Вашингтон» с 77 очками располагается на 13-й строчке.

источник: «Советский спорт»
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