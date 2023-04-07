Передача Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения в матче с «Монреалем»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» на своем льду обыграл «Вашингтон Кэпиталз».
Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев, в составе которых хет-трик офрмил Йоэль Армиа. Еще по одной шайбе забросили Ник Сузуки, отличившийся в меньшинстве, Брендан Галлахер и Майк Хоффман.
Гости ответили точными бросками Дилана Строума с передачи Александра Овечкина и Никласа Бэкстрема, реализовавшего большинство.
«Монреаль» набрал 68 очков и занимает 15-е место на Востоке.
«Вашингтон» с 77 очками располагается на 13-й строчке.
источник: «Советский спорт»