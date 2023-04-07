«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», Малкин отдал голевой пас

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев – 4:1.
В составе победителей по шайбе забросили Крис Летанг, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Джефф Картер. У проигравших отличился Маркус Юханссон.
Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал голевую передачу, а его соотечественник, нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы.
Таким образом, «Питтсбург» выиграл третий матч из последних пяти, а «Миннесота» потерпела третье поражение кряду.
8 апреля «дикари» сыграют с «Сент-Луисом», а «пингвины» днем позже встретятся с «Детройтом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Питтсбург» – «Миннесота» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Голы:
1:0 – 15 Летанг (Генцел, Думулин)
2:0 – 30 Ракелль (Генцел, Летанг)
3:0 – 42 Цукер (Ракелль, Малкин)
3:1 – 47 Юханссон (Болди, Зукарелло-Асен)
4:1 – 53 Картер (Думулин, О'Коннор)
Вратари: Джерри 27/28 – Флери 27/31.