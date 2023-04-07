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«Питтсбург» обыграл «Миннесоту», Малкин отдал голевой пас

Встреча завершилась со счетом 4:1.
07 апреля 2023 08:28
автор: Артур Гичунцев

Матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» – «Миннесота» завершился в пользу хозяев – 4:1.

В составе победителей по шайбе забросили Крис Летанг, Рикард Ракелль, Джейсон Цукер и Джефф Картер. У проигравших отличился Маркус Юханссон.

Российский форвард «пингвинов» Евгений Малкин отдал голевую передачу, а его соотечественник, нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов пропустил встречу из-за травмы.

Таким образом, «Питтсбург» выиграл третий матч из последних пяти, а «Миннесота» потерпела третье поражение кряду.

8 апреля «дикари» сыграют с «Сент-Луисом», а «пингвины» днем позже встретятся с «Детройтом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург» – «Миннесота» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

Голы:

1:0 – 15 Летанг (Генцел, Думулин)

2:0 – 30 Ракелль (Генцел, Летанг)

3:0 – 42 Цукер (Ракелль, Малкин)

3:1 – 47 Юханссон (Болди, Зукарелло-Асен)

4:1 – 53 Картер (Думулин, О'Коннор)

Вратари: Джерри 27/28 – Флери 27/31.

источник: «Советский спорт»
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