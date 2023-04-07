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Гол и передача Барбашева помогли «Вегасу» обыграть «Лос-Анджелес»

Защитник «королей» Владислав Гавриков также отметился заброшенной шайбой.
07 апреля 2023 08:44
автор: Артур Гичунцев

Хоккеисты «Вегаса» нанесли поражение игрокам «Лос-Анджелеса» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей по шайбе забросили Фил Кессел, Чандлер Стивенсон, Николя Руа, Джонатан Маршессо, а также российский форвард Иван Барбашев, в активе которого еще и голевой пас. У проигравших отличились Анже Копитар и российский защитник Владислав Гавриков.

Таким образом, «рыцари» выиграли третий матч из последних четырех, а «короли» потерпели второе поражение кряду.

8 апреля «Вегас» сыграет с «Далласом», а «Лос-Анджелес» встретится с «Колорадо».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас» – «Лос-Анджелес» – 5:2 (4:0, 1:2, 0:0)

Голы:

1:0 – 2 Кессел (Барбашев, Стивенсон)

2:0 – 3 Барбашев (Стивенсон)

3:0 – 6 Стивенсон (Уайтклауд, Кессел)

4:0 – 11 Руа (Пьетранжело, Айкел)

5:0 – 21 Маршессо ()

5:1 – 31 Копитар (Даути, Кемпе)

5:2 – 34 Гавриков ()

Вратари: Броссуа 30/32 – Копли 22/22, Корписало 10/15.

источник: «Советский спорт»
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