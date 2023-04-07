«Айлендерс» разгромил «Тампу», Кучеров не позволил Сорокину остаться сухим

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду разгромил «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Адам Пелеч, Брок Нельсон, Кайл Палмьери, Райан Палок, Симон Хольмстрем и Бо Хорват.

Гости ответили шайбой престижа в исполнении Никиты Кучерова.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин провел на площадке весь матч.

«Айлендерс» набрали 89 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, ведя ожесточенную борьбу за попадание в плей-офф Кубка Стэнли с «Флоридой Пантерз» и «Питтсбург Пингвинз». Все три команды разделяет одно очков.

«Молнии» с 96 очками расположились на шестой строчке.