21 сэйв Георгиева помог «Сан-Хосе» обыграть «Колорадо»

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 6:2.

Российский вратарь Александр Георгиев, выступающий за «Эвеланш», отразил 21 бросок из 23. Его соотечественник и партнер по команде, форвард Валерий Ничушкин завершил встречу с показателем полезности «-2».

Таким образом, «Колорадо» одержал третью победу кряду, а «Шаркс» уступили во второй игре подряд.

8 апреля «Сан-Хосе» встретится с «Эдмонтоном», а «Эвеланш» днем позже сыграют с «Лос-Анджелес Кингз».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» – «Колорадо» – 2:6 (1:1, 1:4, 0:1)

Голы:

1:0 – 15 Карлссон (Петерсон, Лабанк)

1:1 – 16 Рантанен (Жирар, Маккиннон)

1:2 – 22 Рантанен (Маккиннон, Родригес)

1:3 – 27 Маккиннон (Рантанен, Жирар)

1:4 – 28 Рантанен (Тэйвс, Маккиннон)

2:4 – 28 Лоренц (Макдональд, Карлссон)

2:5 – 35 Майерс (Ньето)

2:6 – 43 Майерс (Ньето, Ньюхук)

Вратари: Раймер 10/12, Кяхкенен 15/19 – Георгиев 21/23.