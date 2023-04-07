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Шайба Торопченко принесла «Сент-Луису» победу над «Рейнджерс», Тарасенко забил бывшей команде

«Блюзмены» склонили чашу весов в свою пользу в овертайме.
07 апреля 2023 09:06
автор: Александр Шульгин

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Алексей Торопченко, Тайлер Питлик и Каспери Капанен.

Гости ответили шайбами Владимира Тарасенко и Винсента Трочека, которому ассистировали тот же Тарасенко и Артемий Панарин.

Добавим, что Владимир перешел в «Рейнджерс» как раз из «Сент-Луиса», с которым завоевывал Кубок Стэнли.

«Блюзмены» набрали 81 очко и еще имеют теоретические шансы на выход в плей-офф, занимая 11-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Рейнджерс» досрочно решил задачу выхода в плей-офф, со 104 очками расположившись на четвертой строчке Востока.

источник: «Советский спорт»
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