Передача Дадонова помогла «Далласу» победить «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на своем льду обыграл «Филадельфию Флайерз».

Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Джейсон Робертсон. Еще по одной шайбе забросили Джо Павелски, реализовавший большинство и Колин Миллер с передачи Евгения Дадонова.

Гости ответили точным броском Кевина Хейса.

«Даллас» набрал 100 очков и замыкает тройку лидеров Западной конференции.

«Летчики» с 71 очком 14-е на Востоке.