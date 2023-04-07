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«Сиэтл» победил «Аризону» и впервые в истории вышел в плей-офф НХЛ

«Кракен» занимает седьмое место на Западе.
07 апреля 2023 09:00
автор: Максим Скороходов

«Сиэтл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Аризону» со счетом 4:2.

В составе «Кракена» забивали Джаред Макке (20-я минута), Винче Данн (21), Джордан Эберле (26) и Мэттью Бенирс (44).

У «койотов» заброшенными шайбами отличились Барретт Хейтон (32) и Лоран Дофин (60).

«Сиэтл» набрал 96 очков, занимая первое из двух мест wild-card Западной конференции (7-е место), гарантировал себе место в плей-офф, пробившись в него на второй год существования клуба. «Койотис» остались с 67 очками и занимают 13-ю строчку на Западе.

9 апреля «Аризона» примет «Анахайм», а «Сиэтл» сыграет дома с «Чикаго».

источник: «Советский спорт»
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