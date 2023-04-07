«Очень эмоциональный момент для меня»: Тарасенко растрогала встреча с болельщиками «Сент-Луиса»

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Владимир Тарасенко поделился впечатлениями от реакции болельщиков «Сент-Луис Блюз», устроивших ему овации в первом матче хоккеиста против своей бывшей команды.

«Это был очень эмоциональный момент для меня. Большое спасибо всем болельщикам. Я не очень много говорю после обмена, но вся поддержка, которую они оказывали нам в течение этих 11 лет, была нереальной. Болельщики были очень добры ко мне и моей семье. Так что это было очень, очень эмоционально для нас. Спасибо вам большое за это. У меня нет слов, чтобы описать, что я чувствую, но спасибо вам», - приводит слова игрока пресс-служба НХЛ.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на своем льду обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу хозяев, в составе которых отличились Алексей Торопченко, Тайлер Питлик и Каспери Капанен.

Гости ответили шайбами Тарасенко и Винсента Трочека, которому ассистировали тот же Тарасенко и Артемий Панарин.

Добавим, что Владимир перешел в «Рейнджерс» как раз из «Сент-Луиса», с которым завоевывал Кубок Стэнли.