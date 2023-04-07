СМИ: Мартемьянов возглавит хабаровский «Амур»

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов возглавит хабаровский «Амур».

По информации «Чемпионата», бывший наставник хабаровчан Вадим Епанчинцев вернется в ВХЛ, где будет работать с ханты-мансийской «Югрой».

Напомним, что «Сибирь» под руководством Мартемьянова в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина проиграла в серии омскому «Авангарду» со счетом 1-4.

«Амур» занял девятое место в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф.