СМИ: Мартемьянов возглавит хабаровский «Амур»

Бывший главный тренер новосибирской «Сибири» Андрей Мартемьянов возглавит хабаровский «Амур».
По информации «Чемпионата», бывший наставник хабаровчан Вадим Епанчинцев вернется в ВХЛ, где будет работать с ханты-мансийской «Югрой».
Напомним, что «Сибирь» под руководством Мартемьянова в четвертьфинале Восточной конференции плей-офф Кубка Гагарина проиграла в серии омскому «Авангарду» со счетом 1-4.
«Амур» занял девятое место в турнирной таблице Востока по итогам регулярного чемпионата и не смог выйти в плей-офф.
источник: Чемпионат.com