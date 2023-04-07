Тренер «Динамо» Кудашов продлил контракт с клубом

Хоккейный клуб «Динамо» продлил соглашение с главным тренером команды Алексеем Кудашовым, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

Вместе с Кудашовым продлены контракты и всего его тренерского штаба, куда входят Вячеслав Козлов, Андрей Скопинцев, Александр Савченков, Константин Власов, тренирующий вратарей, тренеры по физической подготовке Ларс-Йоран Альквист и Александр Ахлаткин.

Новые соглашения рассчитаны на один год. Кудашов начал работать с командой в 2021 году.

В минувшем сезоне «Динамо» выбыло из плей-офф Кубка Гагарина, проиграв нижегородскому «Торпедо» в серии со счетом 2-4. Регулярный чемпионат «Динамо» завершило на пятом месте в Западной конференции.