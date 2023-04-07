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«Ак Барс» победил «Авангард» и находится в шаге от финала Кубка Гагарина

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу победителей Восточной конференции
07 апреля 2023 18:46
автор: Александр Евграфов

Хоккеисты казанского «Ак Барса» победили «Авангард» в четвертом матче финальной серии плей-офф в Восточной конференции. Встреча в Омске завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственная шайба в матче на счету Дмитрия Воронкова (55-я минута). Вратарь «Ак Барса» Тимур Билялов отразил 25 бросков по своим воротам, его визави Василий Демченко 26 из 27 бросков.

Счет в серии до четырех побед стал 3-1 в пользу «Ак Барса», который находится в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина. Пятая игра финальной серии состоится в Казани 9 апреля.

КХЛ. Плей-офф. Финал Восточной конференции. 4-я игра

«Авангард» (Омск) – «Ак Барс» (Казань) – 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Гол:

0:1 – Воронков (Петров, Юдин), 54:13

Вратари: Демченко – Билялов

Счет в серии: 1-3

источник: «Советский спорт»
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