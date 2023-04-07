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Билялетдинов поблагодарил игроков «Ак Барса» за победу над «Авангардом»

«Ак Барс» выиграл третий матч и находится в шаге от финала Кубка Гагарина.
07 апреля 2023 20:30
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поблагодарил игроков за победу над «Авангардом» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

«Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она в нужный момент перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч. Ребята проявили свой характер, и было большое желание выиграть», - цитирует Билялетдинова пресс-служба команды.

Четвертая игра серии завершилась победой «Ак Барса» со счетом 1:0. Казанский клуб ведет в серии 3-1. Пятый матч состоится в Казани 9 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.

источник: ХК «Ак Барс»
Билялетдинов поблагодарил игроков «Ак Барса» за победу над «Авангардом»
«Ак Барс» выиграл третий матч и находится в шаге от финала Кубка Гагарина.
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