Билялетдинов поблагодарил игроков «Ак Барса» за победу над «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поблагодарил игроков за победу над «Авангардом» в четвертом матче финальной серии Восточной конференции.

«Сегодня была боевая игра, победа была нужна всем. Я благодарен команде за то, что она в нужный момент перетерпела ситуацию, которая была сложной, и сделала все, чтобы выиграть этот матч. Ребята проявили свой характер, и было большое желание выиграть», - цитирует Билялетдинова пресс-служба команды.

Четвертая игра серии завершилась победой «Ак Барса» со счетом 1:0. Казанский клуб ведет в серии 3-1. Пятый матч состоится в Казани 9 апреля и начнется в 17:00 по московскому времени.