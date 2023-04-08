Кудашов впервые прокомментировал продление контракта с «Динамо»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал продление контракта с клубом.

«На самом деле, еще месяц назад об этом впервые объявили. Долго не было официальной информации, но мы проводили тренировки, занимались селекционными вопросами, поэтому наша работа ни в коем случае не прекращалась. Вс- шло своим чередом.

Для всех членов нашего тренерского штаба «Динамо» - это не пустой звук. Наша задача заключается в том, чтобы довести работу до логического конца», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, в текущем сезоне бело-голубые вышли в плей-офф, где в четвертьфинале Западной конференции уступили нижегородскому «Торпедо» в серии 2-4.